"سيدتي نت" في كواليس المسلسل البدوي "طواريد" وتحصل على هذه المواقف المضحكة

دخلت كاميرا "سيدتي نت" موقع تصوير المسلسل البدوي الكوميدي "الطواريد"، و التقت مجموعة من الفنانيين الذين قابلو الكاميرا بطريقة عفوية مثل الفنانة نسرين طافش التي كانت منشغلة بماكياجها وشعرها وتفاجأت بوجود الكاميرا ولم تصدق أننا نصور.

أما الفنانة جيني أسبر فقابلت الكاميرا بطريقة كوميدية وعبرت عن جمالها وجمال "جواهر" كما فاجأتنا بطلب مهر غريب وهو "الأي باد"، والفنانة مديحة كنيفاتي قابلت الكاميرا بأبتسامتها المعهودة، شاهدو الفيديو التالي لترو التفاصيل.