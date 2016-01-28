بعد انسحاب كاتبه الأصلي هذا هو كاتب مسلسل "العراب نادي الشرق" الجديد

تتسارع التحضيرات في شركة كلاكيت للانطلاق بتصوير الجزء الثاني من مسلسل العراب " نادي الشرق " للمخرج حاتم علي ليكون جاهزاً للعرض الرمضاني .

فبعد الخلافات مع الكاتب الأساسي للمسلسل رافي وهبي و اعتذار كل من الكاتبين سامر رضوان و إياد أبو الشامات عن إكمال ما بدأه زميلهما ، اتجهت الشركة المنتجة إلى السيناريست خالد خليفة الذي يعكف على كتابة السيناريو في الوقت الحالي حيث يعقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج حاتم علي حول هذا الموضوع .

يشار إلى أن خالد خليفة هو كاتب مسلسل المفتاح الذي أخرجه هشام شربتجي في العام 2012 و كذلك كاتب مسلسل " هدوء نسبي " للمخرج شوقي الماجري .