عبد الهادي الصباغ رب عائلة متسلط

يقوم الفنان عبد الهادي الصباغ بتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي "لست جارية"، وعن دوره في العمل قال الصباغ بتصريح خاص لموقع "سيدتي نت" أجسد شخصية "أبو نورس" وهو والد إحدى الفتيات، رجل متسلط يقمع أفراد أسرته ويعامل زوجته بقسوة شديدة، ويتحكّم في حياة أبنائه وقراراتهم، مما يترك أثراً نفسيّاً كبيراً عليهم.

من ناحية أخرى يكمل الصباغ تصوير دوره في مسلسل "طواريد"، الذي يلعب فيه شخصية "الشيخ طرود" زعيم القبيلة، ووالد "وضحة"، التي يتنافس على حبها بطلا العمل.