غرامة ماليّة على قناة تركيّة بسبب بثّها مشهد قتل الأمير مصطفى

فرضت هيئة الإذاعة والتلفزة التركية غرامة مالية على قناة ستار التركية مقدارها واحد بالمائة ستقتطع من عائداتها الإعلانية، إثر تلقيها شكاوى كثيرة جراء بثها مشهد محاولة قتل الأمير مصطفى الصغير شنقاً في سجنه المظلم في القصر السلطاني "توبكابي"، قبل إنقاذه في آخر لحظة من قبل شقيقه الأكبر السلطان أحمد (إكين كوتش).

و كان هذا المشهد بنظر هيئة الإذاعة والتلفزة التركية مشهداً ثقيلا ومؤذياً على مشاعر المشاهدين الصغار في الحلقات الأولى من المسلسل التاريخي التركي "السلطانة كوسيم" بطولة بيرين سات، إكين كوتش، هوليا أفشار، متي هوروز أوغلو وقادير دوغلو.

ولم يعجب هذا القرار محبي بيرين سات بطلة المسلسل وانتقدوه بشدة معلقين "هذا القرار ظالم ومجحف لأن مسلسل (السلطانة كوسيم) للكبار وليس للصغار، فكيف يسمح الأهل لأطفالهم بمشاهدة هذا المسلسل المفترض به أن يكون مليئاً بمشاهد القتل والقتال والغرام؟".

واختلفت الآراء حول هذا القرار، فرآه البعض منطقياً لأن عمر الأمير مصطفى في العاشرة، وقد يحدث هذا المشهد إن رأه المشاهدون الصغار صدمة نفسية لهم، لكن معظم الآراء أجمعت على أن المشهد كان رائعاً.

ويعد قتل ولي عهد السلطنة لأشقائه قانوناً متوارثاً أباً عن جد، لضمان عدم حدوث فتنة وصراع على السلطة تهدد وحدة واستقرار السلطنة.

وقد دأب السلاطين على التقيد بها حتى انتهاء السلطنة العثمانية بإعلان الجمهورية التركية في العشرينيات من القرن الماضي.

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