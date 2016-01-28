محافظ سوهاج: فتح مصانع جديدة كثيفة العمالة لتشغيل الشباب

ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الاجتماع رقم 100 لمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، بحضور طه عبد العال مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج، والمهندس محمود الشندويلى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين مديرى المناطق الصناعية بالمحافظة، وبعض المستثمرين بالمناطق الصناعية.

وأكد المحافظ على دعم المستثمرين الجادين فى الاستثمار بسوهاج، وفتح مصانع جديدة كثيفة العمالة، بما يخدم المستثمر نفسه وسوهاج وأبنائها، من حيث خلق فرص عمل جديدة للشباب من أبناء وأهالى سوهاج.

وبدأ المجلس بالتصديق على قرارات الجلسة رقم 98 للمجلس المنعقدة فى سبتمبر الماضى، ووافق المجلس على تعديل التخصيص للمساحة المخصصة لإقامة مصنع سيراميك بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، لتصبح 45 ألف م2، بدلا من 100 ألف م2 ، حيث تمت الموافقة على إقامة المشروع من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفيما يخص المشروعات كثيفة الطاقة يتم توجيه أى مستثمر يرغب فى إقامة أى منها بالتقدم بطلبه والمستندات المطلوبة لإقامة المشروع إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة .

كما وافق المجلس على تسليم الأرض المخصصة لأحد مشروعات الصناعات التحويلية بغرب طهطا وقدرها 20ألف م2 بشرط سداد خطاب الضمان واستخراج تصريح تشغيل مؤقت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وأقر المجلس بالموافقة أيضا علي نقل كشك كهرباء من أمام أحد مصانع طحن الغلال بالمنطقة الصناعية غرب طهطا إلي أمام مصنع آخر للطوب الطفلي بذات المنطقة نظرا لتركيبه خط الإنتاج وبناء علي طلب صاحبي المصنعين والتسهيل علي المستثمرين .

وأحال المجلس مشروعين من المشروعات المتوقفة والمتعثرة بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر إلي جمعية المستثمرين بسوهاج ، نظرا لمشاكل مالية وصعوبة وعدم توافر رأس مال عامل ، ومنح المجلس مهله 3 أشهر لاحديى شركات إنتاج المواسير الخرسانية بالكوثر لتوفيق أوضاعها والدراسة مع جمعية المستثمرين لاستكمال واستخراج رخصة المباني وفي حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض .

ووافق المجلس علي استثناء مصنع لطحن الغلال بغرب طهطا من قيد الارتفاع المقدر بـ 15م داخل المناطق الصناعية وذلك بمقدار 4 م ليصبح الارتفاع 19م ليتمكن المستثمر صاحب المصنع من تركيب المعدات الخاصة بالمطحن والبدء في التشغيل ،وذلك طبقا للأصول الفنية للصناعة وفي ضوء المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية الواقع بها المصنع محل الاستثناء وبعد الاستيفاء للأوراق المطلوبة والمستندات طبقا للتعليمات المنظمة.

كما قرر المجلس سحب الأرض المخصصة لأحد مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية بحي الكوثر لعدم الجدية في التنفيذ حيث أن الأرض مخصصة منذ عام 1996م ، وذلك علي أن لا يتم التصرف في الأرض بعد السحب لحين الانتهاء من الدعوي المنظورة بالقضاء.

وقرر المجلس سحب الأراضي المخصصة من عدد 3 مستثمرات بالكوثر أصحاب منشآت فردية للمواد الغذائية لمخالفتهم قرار مجلس الإدارة رقم 97 لسنة 2015م ، وإحالة طلب صاحب احد مصانع الحلويات بمنحه مهله 6 أشهر لتوفيق أوضاعه للشئون القانونية بالديوان للدراسة وإعادة العرض علي المجلس .