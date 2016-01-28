تقارير إنجليزية تتساءل: لماذا وادي دجلة يا مالودا؟

لماذا وادي دجلة؟ ما سبب اختياره الذهاب إلى مصر؟ هل هي خطوة موفقة؟ أسئلة عديدة طرحتها تقارير إنجليزية مختلفة عن انتقال النجم الفرنسي فلورين مالودا إلى وادي دجلة.

وادي دجلة أعلن في وقت سابق اقترابه من ضم مهاجم عالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قبل أن يكشف FilGoal.com إن المهاجم العالمي المقصود هو مالودا مهاجم تشيلسي السابق. وبالفعل أكد دجلة وصول مالودا مساء الجمعة لإتمام انتقاله إلى دجلة. (طالع التفاصيل)

ومثل ما انتشرت أسئلة ( أزاي يعني؟) داخل الوسط الرياضي المصري. انتشرت مثل تلك الأسئلة أيضا في إنجلترا.

وكتبت صحيفة thesportbible الإنجليزية: "مالودا الذي شارك في 149 مباراة مع تشيلسي وسجل أكثر من 100 هدف في مسيرته الكروية. قرر عدم وضع نهاية لمسيرته وفي طريقه الآن إلى القاهرة".

وأكملت الصحيفة حديثها "في الحقيقة لا نعلم لماذا اختار مالودا وادي دجلة؟ لا نعلم السبب ولا نعلم القيمة المالية التي سيتحصل عليها. لماذا دجلة؟".

ومن جانبها تحدثت صحيفة ( ذا صن) الشهيرة عن انتقال مالودا إلى دجلة.

وأوضحت الصحيفة إن باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لوادي دجلة هو من أقنع إدارة ناديه بالتعاقد مع مالودا.

وهو بالفعل في طريقه إلى إتمام الصفقة بنجاح.

واستمرت الصحف الإنجليزية في حديثها عن مالودا والانتقال المحتمل إلى دجلة.

وأشار موقع dreamteamfc التابع لصحيفة (ذا صن) إن مالودا قرر عدم إنهاء مسيرته. وبداية رحلة جديدة "غريبة" في مصر.

بعدما كان تحت قيادة روبيرتو كارلوس في نادي دلهي ديناموز الهندي قرر عدم استكمال ذلك ورحل في طريقه إلى القاهرة. نتحدث عن مالودا وانتقاله إلى وادي دجلة.

ويعد مالودا أحد أبرز الأسماء على ساحة الكرة العالمية نظرا للبطولات والألقاب الشخصية التي حققها اللاعب خلال السنوات القليلة الماضية.

و أبدى ماجد سامي رئيس مؤسسة وادي دجلة سعادته بضم مالودا لصفوف الفريق مؤكدا أنها نقلة نوعية لطبيعة اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، مضيفا أنها أيضا خطوة أولى لوادي دجلة في مشوار العالمية الذي يطمح له.