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ننشر الصور الأولى لسيارة رجل الأعمال محمد الرواس بعد وفاته فى حادث الكورنيش

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ننشر الصور الأولى لسيارة رجل الأعمال محمد الرواس بعد وفاته فى حادث الكورنيش ننشر الصور الأولى لسيارة رجل الأعمال محمد الرواس بعد وفاته فى حادث الكورنيش
ينشر "اليوم السابع" الصور الأولى لسيارة رجل الأعمال محمد الرواس، بعد اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة ووفاته فى حادث على الكورنيش صباح اليوم الخميس.

كانت تحريات المباحث أكدت أن الحادث لا توجد به أى شبهة جنائية، وأن مياه الأمطار ساعدت على اصطدام السيارة بشجرة فى طريق الكورنيش، عقب سريانها بسرعة فائقة فى المياه.

حادث الرواس (1)

حادث الرواس (2)

حادث الرواس (3)


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