موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 28-1-2016

عكاشة: نفذنا 3.9 مليون بطاقة دفع للعاملين بالجهاز الحكومى

عامر: 2 تريليون جنيه حجم أصول القطاع المصرفى المصرى نهاية 2015

شهد اليوم الخميس، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور دولى كبير.>أكد هشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنوك والاستثمار ركيزتان للنمو فى أى دولة، لافتًا إلى أن الحرب على الإرهاب تحتل الصدارة أمام أجندة العالم الآن.>من جانبه أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال المؤتمر، أن القطاع المصرفى المصرى صمد أمام الأزمات وانعكس على ذلك ثقة المتعاملين مع القطاع المصرى، كاشفًا أن إجمالى حجم أصول القطاع المصرفى بلغ 2 تريليون جنيه فى نهاية 2015.

وتم افتتاح مشروع تطوير خطوط إنتاج المصل واللقاح للشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" الممولة بمنحة من الإمارات، وذلك بحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ووزير الصحة أحمد عماد والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإمارتى.

وزيرة التعاون الدولى تشهد تسليم 4 مشاريع لخدمات الكنيسة

وزيرة التعاون: نتفاوض مع الإمارات لتمويل 4 مشروعات جديدة بقطاع الصحة

الإمارات تنفذ 5 مشروعات بمصر لتطوير خطوط إنتاج الأنسولين والأمصال واللقاحات

الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الخميس

الذهب يقفز 250 قرشًا اليوم.. وعيار 21 يسجل 267 جنيهًا

البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى بمشتريات المصريين والعرب

>شهدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والبابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تسليم مشاريع الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة، التى تم الانتهاء من إنجازها ضمن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر.>وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ردًا على "اليوم السابع"، أنها عرضت على الجانب الإمارتى تمويل 4 مشرعات جديد بقطاع الصحة، تشمل مشروعات طب بيطرى، ألبان أطفال، وتطوير اللقاحات والطعوم بالشركة القابضة للصناعات الدوائية "فاكسيرا".>وتنفذ دولة الإمارات 5 مشروعات فى مصر لتطوير خطوط إنتاج الأنسولين والأمصال واللقاحات بالشركة القابضة للصناعات الدوائية "فاكسيرا" بمصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المصرى وبما يحقق الرعاية الصحية للمواطنين.>وخلال تعاملات الدولار اليوم استقرت أسعاره أمام الجنيه المصرى، اليوم، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.8072 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع.>وأكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت فى تعاملات اليوم، قبل ختام الأسبوع، بقيمة جنيهين ونصف فى سعر الجرام الواحد.>وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

هشام عكاشة: نفذنا 3.9 مليون بطاقة دفع للعاملين بالجهاز الحكومى

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طارق عامر: 2 تريليون جنيه حجم أصول القطاع المصرفى المصرى نهاية 2015

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وزيرا التعاون والصحة وسلطان الجابر يفتتحان مشروع تطوير فاكسيرا

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وزيرة التعاون الدولى تشهد تسليم 4 مشاريع لخدمات الكنيسة

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وزيرة التعاون: نتفاوض مع الإمارات لتمويل

> مشروعات جديدة بقطاع الصحة

الإمارات تنفذ 5 مشروعات بمصر لتطوير خطوط إنتاج الأنسولين والأمصال واللقاحات

>

الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الخميس

>

الذهب يقفز 250 قرشا اليوم.. وعيار 21 يسجل 267 جنيها

>

البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى بمشتريات المصريين والعرب

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