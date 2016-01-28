إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة نقل محملة بالرمال بمحل بوايات فى مدينة نصر

أصيب شخصان فى حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل محلة بالرمال بمحل حدايد وبويات بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة من السائق نتيجة للسرعة الزائدة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات وإزالة حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا من النجدة، يفيد بوقوع حادث بشارع مصطفى النحاس وظهور كثافات عالية من الاتجاه بالطريق، وعلى الفور أمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة، بالدفع بخدمات مرورية وونش لرفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإزالة المعوقات أمام حركة المركبات، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وتم تسيير حركة المرور بالطريق.