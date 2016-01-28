أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة نقل محملة بالرمال بمحل بوايات فى مدينة نصر

Google+ Print
إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة نقل محملة بالرمال بمحل بوايات فى مدينة نصر إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة نقل محملة بالرمال بمحل بوايات فى مدينة نصر
أصيب شخصان فى حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل محلة بالرمال بمحل حدايد وبويات بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة من السائق نتيجة للسرعة الزائدة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات وإزالة حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا من النجدة، يفيد بوقوع حادث بشارع مصطفى النحاس وظهور كثافات عالية من الاتجاه بالطريق، وعلى الفور أمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة، بالدفع بخدمات مرورية وونش لرفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإزالة المعوقات أمام حركة المركبات، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وتم تسيير حركة المرور بالطريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365