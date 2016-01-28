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الداخلية تحبط تهريب شحنة بانجو وأقراص مخدرة على متن مركب صيد بدمياط

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الداخلية تحبط تهريب شحنة بانجو وأقراص مخدرة على متن مركب صيد بدمياط الداخلية تحبط تهريب شحنة بانجو وأقراص مخدرة على متن مركب صيد بدمياط
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لتجار الكيف وأباطرة الصنف، بضبط تشكيل عصابى تخصص فى مجال جلب وترويج المواد المخدرة بحوزتهم 217 كيلو جرام من مخدر الحشيش،و 302 ألف قرص مخدر.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مفادها قيام إحدى التشكيلات العصابية الخطرة فى مجال جلب شحنات المواد المخدرة داخل البلاد من إحدى الدول العربية، على متن مركب صيد وتخزينها لدى أحدهم من أهالى محافظة دمياط، بقصد ترويجها باستخدام السيارتين رقمى (ر د ى 562 – و ر هـ 416) خاصتين بمتزعم التشكيل.

و توصلت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية عناصر التشكيل "سمير . ع " مسجل شقى خطر "مخدرات" مواليد 1954، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، سبق اتهامه فى (4) قضايا "مخدرات" و3 آخرون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، حيث تم القبض على الأول أثناء قيادته السيارة رقم و ر هـ 416 .. وبحوزته (132 طربة من مخدر الحشيش وزنت 26، 400 كيلو جرام- 20,000 قرص مخدر- مبلغ مالى، وضبط الثانى أثناء إستقلاله السيارة رقم ر د ى 562 قيادة "محمد . ر " مقيم بمحافظة الغربية.. وبحوزتهما 96 طربة من مخدر الحشيش وزنت 19,200 كيلو جرام- 32,000 قرص مخدر- طبنجة عيار 9مم و7 طلقات من ذات العيار- مبلغ مالى، فى كمين أُعد لضبطهم بأول طريق دمياط/بورسعيد بدائرة مركز شرطة دمياط.
>و تم بالتنسيق مع قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى وأمن دمياط استهداف المتهم الثالث والرابع بمحل إقامتهما، وضبطهما وبحوزتهما (860 طربة من مخدر الحشيش وزنت 172 كيلو جرام- 250,000 قرص مخدر- مبلغ مالى، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (1088 طربة من مخدر الحشيش وزنت 217,600 كيلو جرام – 302,000 قرص مخدر، بمواجهتهم إعترفوا بجلب المضبوطات للبلاد بقصد وترويجا الإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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مصر 365