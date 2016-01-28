فقر الدم يؤثر على الجلد والأظافر والشعر.. كلى كبده وسبانخ وجرجير

فقر الدم من الأمراض التى تحدث نتيجة نقص عدد هام من العناصر وأهمها الحديد، ويؤثر فقر الدم على صحة الأعضاء الحيوية بجسم الإنسان.

ويوضح حامد عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم، تأثير فقر الدم على كل من البشرة والاظافر والشعر.

تأثير فقر الدم على البشرة

تأثير فقر الدم على صحة الأظافر

فقر الدم يسبب تساقط الشعر

نصائح لعلاج فقر الدم

>يقول د.حامد، إن الشحوب والهالات السوداء تحت العين، أهم الآثار الظاهرة على البشرة، نتيجة الإصابة بفقر الدم، مشيرا إلى أن نقص الحديد يؤثر بالسلب على الدورة الدموية، والتى تساهم فى تغذية البشرة بالعناصر الهامة لصحتها، وعند نقص الحديد تتأثر تغذية البشرة وتبدو شاحبة وضعيفة، وتظهر بصورة واضحة الهالات السوداء أسفل العين.>ويؤكد حامد أن فقر الدم يؤدى إلى هشاشة الأظافر وسهولة تكسرها وتشققها، كما قد يظهر على سطحها فى بعض الأحيان نقطا بيضاء شاحبة، وهذه أهم علامات الإصابة بفقر الدم.>يتغذى الشعر بواسطة بصيلاته المغمورة فى فروة الرأس، وتلك البصيلات تحصل على عناصرها الأساسية والضرورية من خلال الدم ويشير د. حامد إلى أنه فى حالة التعرض لفقر الدم، يحدث بطء وفقر فى تغذية بصيلات الشعر، وهذا يعد سببا مباشرا فى ضعفها وتساقط الشعر من جذورة.>وينصح أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم بالحصول على النسبة اليومية من الحديد، لتجنب الإصابة بفقر الدم، ويمكن الحصول على هذه العناصر بتناول الخضراوات الورقية كالسبانخ والجرجير، وكذا الكبدة والعسل الأسود والبلح، كما ينصح بتناول أقراص فيتامين "سى" الذى يسهل عملية امتصاص الحديد فى الجسم.