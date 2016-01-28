فوائد الموز..يحسن المزاج وينظم ضغط الدم ويخلى أعصابك حديد

الموز يحسن المزاج ويحمى الأعصاب

الموز من الفواكه الهامة والغنية بالعديد من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، وفى السطور التالية يوضح أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أهم فوائد الموز.>يقول الدكتور خالد يوسف، إن من أهم فوائد الموز هو قدرته على تحسين المزاج والحد من نوبات التوتر، فهو غنى بعنصر الماغنيسيوم الذى يساعد بصورة فعالة فى إحداث الآثار السابقة.

كما يعد الماغنيسيوم المتوافر بكثرة فى الموز، من أهم العناصر الضرورية لحماية الجهاز العصبى ودعمه، وبالتالى الحفاظ على سلامة الأعصاب.

الموز مدر جيد للبول وينظم ضغط الدم

>ويحوى الموز عددا من العناصر الأخرى الهامة، منها البوتاسيوم الذى يساعد بصورة فعالة فى تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه فى المستويات الطبيعية، ويعد علاجا فعالا لمرض ارتفاع ضغط الدم.

كما أن البوتاسيوم بالموز، من أفضل المواد المدره للبول وتساعد الجسم على التخلص من كميات الصوديوم الزائدة، وبالتالى يعد الحفاظ على صحة المثانة والكلى، من أهم فوائد الموز.