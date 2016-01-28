بشرى لمرضى السكر.. شراب ذكى يساعد فى منع تقرحات القدم السكرى

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن شراب ذكى يمنع تقرحات القدم السكرى الناتجة من مضاعفات مرض السكر، وذلك عن طريق استشعار وتنبيه المريض لأى من الضغوط والمسببات التى قد تؤدى للتقرحات، وذلك عن طريق ربط الشراب الذكى بتطبيق على الهاتف الذكى يستشعر أى ضغط زائد على القدم، ويحذر مرضى السكر من أن هذه الأسباب قد تؤدى لقرح القدم، ويسمى هذا الشراب "SenseGO".

وأضاف الموقع أنه قابل للغسيل من خلال ماكينة غسيل الجوارب، ويحتوى على عشرات الجزيئات التى تستشعر أى ضغط على القدم.

وأشار التقرير إلى أن الشراب يستشعر الضغط الخاطئ أو طريقة المشى الخاطئة أو الأحذية غير المناسبة للقدم، ومن خلاله يتم تبليغ الشخص على تطبيق بالهاتف الذكى للانتباه وإزالة هذا السبب لتجنب قرح القدم.

وحسب التقرير أن مرض الاعتلال العصبى السكرى، يعد نوعا من تلف الأعصاب المرتبطة بتطور قرح القدم لدى مرضى السكر الناتجة عن التشوه التشريحى، والضغط المفرط وضعف تدفق الدم للقدمين، ويؤثر على أكثر من 130 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، مما يعد مشكلة كبيرة تؤثر على حياة الملايين من المرضى.

ومن جانبه قال " Yaakov Nahmias" مدير برنامج " BioDesign" إن الشراب الذكى، وسيلة صحية قابلة للحركة، من خلال إعطاء المرضى وعائلاتهم الأدوات التى يحتاجونها لمنع تطور تقرحات القدم ويمكن أن تقلل بشكل كبير من تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بمرض السكر.