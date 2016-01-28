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أخبار الأردن اليوم.. عمان تستعد لأى سيناريوهات جديدة فى سوريا

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أخبار الأردن اليوم.. عمان تستعد لأى سيناريوهات جديدة فى سوريا أخبار الأردن اليوم.. عمان تستعد لأى سيناريوهات جديدة فى سوريا
ركزت أخبار الأردن اليوم، حول استبعاد عدد من المحللين السياسيين والعسكريين الأردنيين أن يشكل سقوط قرية "الشيخ مسكين" - شمال محافظة درعا السورية - بيد قوات النظام السورى وحلفائه، أى خطورة على الحدود الأردنية القريبة من بؤرة الصراع.

ورجح المحللون فى الوقت نفسه وجود تفاهمات تحول دون تعرض الأردن لأى نوع من الضغط الروسى أو الإيراني، بدليل توجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن إلى روسيا مؤخرا للقاء وزير الدفاع الروسى الفريق أول سيرجى شويجو.


>كما ركزت أخبار الأردن اليوم، حول تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد فى دول العالم، والذى جاء فيه تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية فى مكافحة الفساد، وعلى رأسها قطر والأردن والإمارات، فيما تراجع تصنيف دول أخرى.

وقال التحالف الأردنى رشيد للنزاهة والشفافية، إنه تلقى بصفته نقطة الاتصال الرسمى الوحيدة لمنظمة الشفافية الدولية، تقريراً مفصلاً بنتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2015 والذى شمل 168 دولة، من بينها 19 دولة عربية.

كما تناولت أخبار الأردن اليوم أيضا، تأثر المحاصيل الزراعية فى وادى الأردن عموما وخاصة المنطقة الشمالية والمناطق الزورية المنخفضة فى الوادى بضربة الصقيع الذى أصابها اليوم ولحق بالمزارعين خسائر مالية باهظة والتى تأتى اضافة الى الخسائر التى يتلاقها المزارع اثر انخفاض الأسعار فى الأونة الأخيرة والصقيع الذى ضرب محاصيلهم مؤخرا.

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