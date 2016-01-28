أخبار فلسطين اليوم.. مقتل 7 عناصر من القسام جراء سقوط نفق عليهم

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية اليوم الخميس مقتل سبعة من مقاوميها فى انهيار نفق جرّاء الأمطار الشديدة خلال المنخفض الجوى الأخير.

وذكرت وكالة أنباء "سما" الإخبارية اليوم أن كتائب القسام قالت عبر مكبرات الصوت فى مساجد غزة اليوم ، إن طواقم الدفاع المدنى تمكنت من انتشال بعض جثامين قتلى النفق المنهار شرق مدينة غزة.

وأفادت بأن عدد القتلى المفقودين سبعة جرى انتشال بعضهم وجارى العمل على انتشال الباقين. وكانت كتائب القسام، أعلنت مساء أمس الأربعاء، رسميا فقدان الاتصال مع مجموعة من أفراد وحدة الأنفاق، بعد انهيار أحد أنفاق المقاومة إثر الأحوال الجوية الأخيرة.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا، قال السفير حسام الدباس، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمى لدعم حقوق الفلسطينين فى الداخل 1948، من أجل التصدى للحملات القمعية وتنامى العنصرية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية والممارسات الكثيرة التى تمارس ضد الشعب الفلسطينى، أن سكان فلسطين اللاجئين والتى ابتدأت منذ نكبة 1948 وكانت ماقبلها أيام الانتداب البريطانى عبر المنظمات الصهيونية وعصاباتها التى شردت شعبنا من أرضه عبر ارتكاب المذابح والمجازر، وأكملت بعدها المؤسسة الحاكمة فى إسرائيل هذا السلوك إذ دمرت قرى بأكملها وهجرت سكانها الذين أصبحوا لاجئين فى بلادهم، بعد أن سنت القوانين والتشريعات.

وأضاف القنصل الفلسطينى فى بيانه: "إذ سنت 42 قانونا ليسهل على الحكومات مصادرة الأراضى العربية، وجراء هذه العقوانين أصبح العرب لايملكون سوى 3.5 من أراضيهم بعد أن كانوا يملكون 80% قبل عام 1948، ويوم الأرض فى الثلاثون من مارس 1976، الذى اندلعت فيه ثورة جماهيرية فى أعقاب إعلان الحكومه الإسرائلية عن مصادرة مساحات شاسعة من أراضى العرب الفلسطينين والذى شكل تحولا فى السلوك النضالى لجماهيرنا فى داخل إسرائيل".