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ضبط تمثال أثري بحوزة أستاذ جامعي في المنيا

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ضبط تمثال أثري بحوزة أستاذ جامعي في المنيا ضبط تمثال أثري بحوزة أستاذ جامعي في المنيا

القبض على أستاذ جامعي – أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، اليوم، من ضبط تمثال آثري بحوزة أستاذ جامعي، خلال سيره بسيارته الملاكي.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من الرائد أشرف مطاريد، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، بتمكنه وقوة من قسم الشرطة تضم الرائد هيثم ماهر “معاون أول” والنقيب محمد إسماعيل بكر “معاون”، وعلي قدري، أحد أفراد الأمن، من ضبط،أحمد م م ح، أستاذ جامعي، خلال سيره بالسيارة رقم 121119 ملاكي المنيا، وبحوزته تمثال أثري طواله 1 متر، عبارة عن رجل فرعوني على قاعدة حجرية من الحجر الأسود، بقصد الإتجار، حسبما أفادت وحدة المباحث.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 235 لسنة 2016 إدارة قسم شرطة المنيا الجديدة، وتم التحفظ على التمثال، وتقرر عرضه علي لجنة من خبراء الأثار لفحصه، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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