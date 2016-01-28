السبت المقبل| مي عز الدين في ضيافة 100 سؤال

كتبت- إ نجي لطفي

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب الفنانة مي عز الدين في برنامج “100 سؤال” الذي يذاع على “قناة الحياة” يوم السبت المقبل في الساعة 11 مساء.

وتتناول “مي عز الدين” التي تفضل أن يطلق عليها لقب “البرنسيسة” قصة خطوبتها مع اللاعب محمد زيدان وعدم حزنها عليه لما وصل إليه الآن .. وعلاقتها مع تامر حسني كصديق واعترفت أن جماهيرية عمرو دياب تفوق تامر.

وفي سؤال عن مشاركتها في أحد الأفلام مع خالد النبوي أو أحمد عز فأيهما تختار فأجابت “مي” أفضل التمثيل مع “خالد النبوي”.

وقالت “مي” انها تتابع غادة عبدالرازق في مسلسلات رمضان مفضلة إياها عن نيللي كريم.

كما تحكي عن أطول قصة حب عاشتها كانت 3 سنوات وأقصى فترة كانت فترة خطوبتها واعترفت أن حبيبها .. وحبها لمهنة المونتاج الذي كانت تود أن تتجه إليه إذا فشلت في مهنة التمثيل.

كما تشمل الحلقة الكثير عن حياة الفنانة مي وعلاقتها بالوسط الفني .