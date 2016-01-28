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بالصور.. قيادات حزب "شباب مصر" يبحث حلول مشاكل التموين بالإسكندرية

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بالصور.. قيادات حزب "شباب مصر" يبحث حلول مشاكل التموين بالإسكندرية بالصور.. قيادات حزب "شباب مصر" يبحث حلول مشاكل التموين بالإسكندرية
توجه وفد من قيادات حزب شباب بالإسكندرية برئاسة سمير هريدى، أمين الحزب بالمحافظة، اليوم، الخميس، إلى مديرية تموين الإسكندرية لعرض المشاكل والملفات التى رصدها قيادات الحزب بالمحافظة.

وضم الوفد إلى جانب سمير هريدى، مجدى خليفة، الأمين المساعد وأمين الحزب بمنطقة الرمل، وهالة حسانين، أمينة المرأة بالمحافظة وأمين الحزب بمنطقة العجمى، وفاطمة قطب، أمين العلاقات العامة بأمانة الحزب بالمحافظة وأمين منطقة برج العرب .

والتقى وفد حزب شباب مصر وكيل وزارة بمحافظة الإسكندرية، مبارك عبد الرحمن، وتم طرح كافة الملفات التى تم رصدها بأنحاء المحافظة فى قطاع التموين، وكافة المشاكل التى رصدها الحزب.

ورحب وكيل وزارة التموين بالوفد، وبحث معه كافة الملفات التى طرحت، وكلف مدير عام الرقابة التموينية بشن حملات تفتيش على المناطق التى يوجد بها هذه المشاكل واتخاذ اللازم.

ووجه سمير هريدى باسم أعضاء وقيادات حزب بشاب مصر الشكر والتقدير لتعاون قطاع التموين بالإسكندرية معربا عن أمله أن تحذو جميع قطاعات الدولة التنفيذية حذو قطاع التموين فى الإسكندرية .
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