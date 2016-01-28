محو الأمية وتعليم الكبار يناقشان فتح فصول فى مراكز الشباب والرياضة بسوهاج

عقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج برئاسة محمد الدالى، مدير عام الهيئة اجتماعا مع كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المشاركين فى "مبادرة المصريون يتعلمون" ومديرى إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج.

وناقش الاجتماع اليوم، الخميس، النظر فى تفعيل بنود البروتوكول الموقع بين الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار خاصة ما يتصل منها بتدريب المعلمين المشاركين فى المبادرة وآلية متابعة الفصول بالشراكة مع الجهات الشريكة وفتح العديد من الفصول بمراكز الشباب والرياضة وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء عقد الدورات التدريبية للمعلمين المشاركين فى المبادرة.

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