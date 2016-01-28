إصابة مسجون بحالة إعياء شديدة ونقله للمستشفى بالمنيا

استقبلت مستشفى بنى مزار العام مسجونا بسجن مركز بنى مزار إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المدرية يفيد تبلغ لمركز شرطة بنى مزار من الخدمات الأمنية لتأمين سجن المركز بشعور المسجون "محمد.غ" 60 سنة مركز سما لوط، المحبوس على ذمة القضية رقم 3003 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار "لتصنيع مفرقعات" بحالة إعياء شديدة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 34 أحوال مركز بنى مزار.

وبالعرض على النيابة قررت أستخراجة من محبسه وعرضه على مستشفى بنى مزار العام برفقة الحراسة اللازمة وبتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفى، ورد تقريرها يفيد وجود تجمع صديدى حول الفقرات القطنية ويحتاج لإجراء عملية جراحية عاجلة، تم حجزه بالمستشفى، وتعينت الحراسة اللازمة علية برئاسة أحد الضباط، وبإعادة العرض على النيابة قررت الاستعلام من مستشفى المنيا الجامعى أو أحد المستشفيات الحكومية عن حالة المسجون على وجه رسمى، ومدى إمكانية إجراء العملية من عدمه، وفى حالة إجرائها معرفة عما إذا كان المسجون يرغب فى إجرائها على نفقته الخاصة من عدمه.