إخلاء سبيل شقيقين بكفالة 200 جنيه بعد رسالة تهديد لوالد وكيل نيابة بالقليوبية

أمر محمد إمام، وكيل أول نيابة مركز شرطة طوخ بإخلاء سبيل شقيقين بكفالة مالية 200 جنيه لكل منهما لاتهامهما بإرسال رسالة تهديد لتليفون محمول خاص بوالد وكيل نيابة إدارية نصها "فكر قبل ما تحزن 25 يناير على أى حد ".

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا اليوم، الخميس، من مأمور مركز طوخ يفيد تلقيه مذكرة مقدمه من "سالم ص" 29 سنة وكيل نيابة إداريه بشبين الكوم مفادها أنه بتاريخ 12/1/2016 وردت رسالة من الهاتف رقم 01018981729 إلى الهاتف المحمول الخاص بوالده نصها ( فكر قبل ما تحزن 25 يناير على أى حد).

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى، وتم التوصل إلى أن مالك تلك الشريحة شخص يدعى "محمد ح م ع" وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن مرسل تلك الرسالة شقيق مالك الشريحة ويدعى "عبدالوهاب ح م" 29 سنة عامل واعتياده إرسال مثل تلك الرسالة لآخرين من بينهم " عصمت حسن عودة".

وتمكن المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وأنه مرسل تلك الرسالة محل الواقعة وغيرها لآخرين، وتم بإرشاده ضبط الشريحة المستخدمة فى الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1089 إدارى مركز طوخ لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.