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حبس عاطل متهم بسرقة خزينة من شقة شقيقته لمروره بضائقة مالية ببولاق الدكرور

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حبس عاطل متهم بسرقة خزينة من شقة شقيقته لمروره بضائقة مالية ببولاق الدكرور حبس عاطل متهم بسرقة خزينة من شقة شقيقته لمروره بضائقة مالية ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس "محمود.م.م" 28 سنة عاطل، لاتهامه بسرقة خزينة من داخل شقة شقيقته بداخلها 30 ألف دولار وأوراق خاصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمر بضائقة مالية، وطلب من والدته إقراضه ولكنها لم تكن تملك المال لإقراضه، فطلب منها إعطائه مفتاح الشقة الخاصة بشقيقته "شيماء" المهاجرة بصحبة زوجها إلى جنوب إفريقيا، والمغلقة منذ عدة سنوات، لعلمه بأن زوجها ترك خزينة داخل المنزل ومن المحتمل أن يعثر بداخلها على أموال.

توجه المتهم إلى الشقة وفتحها، وحاول أن يفتح الخزينة، وحينما عجز اصطحبها لورشة حدادة لفتحها، إلا أن صاحب الورشة شك فى أمره فتحفظ عليه وأبلغ الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من "حسين. م" 35 سنة حداد، أفاد فيه بأنه ألقى القبض على شخص جاء إليه حاملاً خزينة، وطلب منه فتحها، فشك فى أمره ما دفعه لأن يتحفظ عليه داخل الورشة لحين تسليمه للشرطة، لاستبيان أمر الخزينة.

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مصر 365