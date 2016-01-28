فينجر: كوكلين جاهز للمشاركة مع أرسنال

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن مواطنه فرانسيس كوكلين لاعب وسط الفريق جاهز للمشاركة بداية من المباراة المقبلة.

كوكلين تعرض للإصابة خلال مباراة أرسنال أمام وست بروميتش في نوفمبر الماضي في ركبته ليغيب عن مباريات فريقه.

وقال فينجر للموقع الرسمي لأرسنال "كوكلين متاح للمشاركة الآن بعد مرور أسبوعين من مشاركته في المران الجماعي كاملا".

وأضاف "ميرتساكر سيغيب لأنه موقوف بسبب الطرد، الجميع أصبح متاحا ما عدا جاك ويلشير وكازورلا وداني ويلبيك.. روزيسكي أيضا متاح للعب".

أخبار عودة كوكلين تأتي في الوقت الذي فقد فيه الفريق صدارة الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي بالخسارة أمام تشيلسي.