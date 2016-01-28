بلاغ بوجود قنبلة على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى اسطنبول بمطار القاهرة

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى منذ قليل، إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى اسطنبول وسحبها إلى ممر الطوارئ وإعادة تفتيشها بعد تلقى بلاغ بوجود قنبلة على الطائرة قبل إقلاعها بدقائق.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن الأمن تلقى بلاغا بوجود قنبلة على الطائرة المصرية المتجهة إلى اسطنبول، وتم إلغاء إقلاع الطائرة وسحبها إلى ممر الطوارئ، والدفع بضباط المفرقعات وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع بالقرب من الطائرة، مشيرة إلى أنه جارى تفتيش الطائرة والركاب بمعرفة ضباط المفرقعات للتأكد من البلاغ .