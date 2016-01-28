رئيس الوزراء يستقبل المخترع أسامة طه.. ويؤكد: الدولة تدعم المخترعين

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم الخميس، المخترع الشاب أسامة طه، صاحب عدة اختراعات فى مجالات النقل والطاقة والتبريد والتكييف والبيئة والزراعة.

أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على دعم الدولة الكامل للموهوبين والمخترعين ووقوفها بجانبهم وتشجيعهم على مواصلة البحث والابتكار للاستفادة من اختراعاتهم وأبحاثهم العلمية فى مجالات التنمية المختلفة، ووجه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشباب المخترعين لتنفيد الاختراعات والابتكارات والخاصة بهم.

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وقدم المخترع أسامة طه عرضاً لأهم اختراعاته، ومن بينها وحدة الوقود البديل التى يمكن استخدامها لتشغيل جميع انواع محركات وسائل النقل والمعدات الزراعية، حيث تعمل على انتاج الوقود من الماء بما يسهم فى توفيره، وذلك عن طريق انتاجه من المياه بفصل عنصرى المياه (الأوكسجين – الهيدروجين) باستخدام التردد الكهرومغناطيسى، وبالاستخدام المباشر للغاز دون اللجوء للتخزين مع كافة وسائل الأمان.

وأشار طه إلى أن وحدة الوقود البديلة يمكن استخدامها مع أحد أنواع " التكييفات الهوائية"، والتى تعتمد على تكنولوجيا الترانزستور فى التبريد دون استخدام غاز الفريون.

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من جانبه، قدم الدكتور رمضان طمان، الذى يقدم دعماً للمخترع الشاب، والذى حضر اللقاء، مقترحاً بإنشاء معهد للابداع التكنولوجى بمصر، على غرار ما تم انشائه فى كازخستان و73 مدينة علمية بروسيا الاتحادية ليكون المعهد بمثابة مركز رعاية علمية وعملية لشباب الباحثين والعلماء المصريين.