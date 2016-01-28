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بالفيديو.. جندى أمريكى “يمرمط” كرامة جنود عراقيين أثناء تدريبهم بعد الغزو

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بالفيديو.. جندى أمريكى “يمرمط” كرامة جنود عراقيين أثناء تدريبهم بعد الغزو بالفيديو.. جندى أمريكى “يمرمط” كرامة جنود عراقيين أثناء تدريبهم بعد الغزو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع لمجموعة من أفراد الجيش العراقى يقفون فى أكثر من طابور أمام جندى أمريكى يتحدث لهم بألفاظ وإشارات نابية فى سياق التعليمات التى يوجهها لهم، فى واقعة تعود لما بعد غزو العراق.

تحدث الجندى الأمريكى للواقفين أمامه بسخرية وعنف وشتم كل من حاول مقاطعته والرد عليه، كما عايرهم بأنهم يريدون أن يموت الجندى الأمريكى دفاعا عن بلدهم، وهم لا يفعلون شيئا، وأعطاهم خيارات ليعرفوا إلى أى جهة ينصب ولائهم فهل هو للسنة أو الشيعة أو العراق؟، كما هددهم بأنهم لو لم يصبحوا كما أرادتهم أمريكا سيتركهم لأهل السنة كى يقطعوا رؤوسهم، كما نعتهم بغير الكفء، وأنهى كلامه بأن أمريكا المتمثلة فيه لن تساعد قوم ما لم يساعدوا أنفسهم.

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حاجة مخزية ومبكية وافتخر بجيش بلدك واشكر الله على ان وهبك هذا الجيش العظيم

Posted by ‎جيش مصر خير أجناد الأرض‎ on Friday, January 15, 2016

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مصر 365

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