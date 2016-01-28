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بالصور.. "الصرف الصحى" تكافئ 3 عمال لتفانيهم فى مواجهة غرق مدخل الإسكندرية

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بالصور.. "الصرف الصحى" تكافئ 3 عمال لتفانيهم فى مواجهة غرق مدخل الإسكندرية بالصور.. "الصرف الصحى" تكافئ 3 عمال لتفانيهم فى مواجهة غرق مدخل الإسكندرية
قرر اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، منح ثلاثة من العاملين بالشركة مكافأة فورية ثلاثمائة جنيه لتفانيهم فى عملهم واستمرارهم فيه منذ أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس، وقيامهم بشفط المياه التى أغرقت مدخل الكيلو 21 التابع لحى العامرية، والقريب من الطريق الصحراوى (الإسكندرية – القاهرة).

وقد شهد مدخل الإسكندرية، أمس، شللا مروريا تاما بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة التى هطلت على غرب الإسكندرية، وتم الدفع بسيارات الشفط والعمال التابعين لشركة الصرف الصحى لمواجهة الأزمة وإعادة فتح الطريق.
>مواجهة غرق مدخل الإسكندرية (1)

مواجهة غرق مدخل الإسكندرية (2)

مواجهة غرق مدخل الإسكندرية (3)
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