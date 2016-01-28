بالصور.. 400 امرأة تبيع منتجات داخل المنازل بمشروع "زينب"

فى تجربة فريدة من نوعها، قامت بها مؤسسة يونيليفر العالمية، إحدى المؤسسات العالمية بالإسكندرية لمواجهة بطالة السيدات – خاصة فى المناطق الشعبية البسيطة - وفرت المؤسسة فى تجربتها 400 فرصة عمل حقيقية للسيدات لبيع منتجاتها داخل المنازل بالأحياء التى يسكنون فيها بالإسكندرية.

و قد احتفلت المؤسسة بالعام الثالث على التوالى لنجاح التجربة فى احتفالية كبيرة أقيمت بالإسكندرية، حيث تم تكريم أكثر من 75 سيدة من أفضل السيدات المشاركات في مشروع ( زينب )، و هو المشروع الذى يهدف إلى توفير مئات فرص عمل حقيقية للسيدات المعيلات.

و تقول سارة والى مديرة التسويق و أحد قيادات المشروع بمؤسسة يونيليفر العالمية: كنا متخوفين من بداية التجربة خاصة أن النساء بسيطات و غير متعلمات من أحد المناطق الشعبية بالإسكندرية، و بالتحديد منطقة القلعة، و قد بدأنا بتدريبهن على فنون المبيعات داخل مؤسسة القلعة الخيرية - عن طريق مدربين أكفاء فى هذا القطاع - لمعرفة منتجاتنا و أساليب البيع داخل المنازل، ثم بدأنا بتشجيعهن على النزول إلى المنازل لبيع منتجات مؤسساتنا، و هى منتجات سريعة الدوران، و قد بدأ المشروع ب 30 سيدة وصل عدد النساء فى المشروع إلى 2000 سيدة فى عام 2015.

>وبدأت التجربة بعد ثورة 25 يناير حيث شعرت الشركة بمسئوليتها الاجتماعية بضرورة مواجهة خطر البطالة المتزايد، خاصة لقطاع المرأة، و التى تزيد فيها نسب البطالة الضعف عن فرص الرجال.

>من جانبة قال علاء حسب الله مدير العلاقات الخارجية للمؤسسة بالإسكندرية، إن بداية المشروع كانت من مشروع متكامل قامت به الشركة لمحو أمية 2000 سيدة فى مناطق العوايد و القلعة و غيرها من المناطق البسيطة و الشعبية بشرق الإسكندرية – و بعد الانتهاء من المشروع تشجعنا جميعا لبداية مشروع تشغيل المرأة المعيلة فى بيع منتجاتنا و فتح فرص عمل حقيقية و مباشرة للمرأة داخل المنازل، و أطلقنا على اسم المشروع ( زينب ) لأنه مرتبط بأسماء السيدات فى هذه المناطق البسيطة.

و قال المهندس منير الجزايرلى مدير عام قطاع التسويق بالشركة: مشروع ( زينب ) هو فخر لمؤسستنا لأنه يوفر فرص عمل حقيقية للمرأة المعيلة، و يفتح فرص عمل مباشرة لمئات السيدات، و كذلك يحقق مبدأ أنت تكسب و نحن معك، و السيدات يساهمن فى توفير فرص عمل لسيدات أخريات، فهناك سيدة واحدة توفر فرصة عمل ل 20 سيدة أخرى، إنها تخدم في المتوسط 100 فرد فى الأسر المصرية.

>و يضيف منير: لو قامت كل شركة فى مصر بما قمنا به فى مؤسسة يونيليفر لحلت مشكلة البطالة لدى قطاع عريض فى الشعب المصرى فى فترة قصيرة جدا – خاصة أن مثل هذه المشروعات هى التى تحقق فرقا فى الواقع المصرى، و هو يعتبر أحد أهم مشروعاتنا للمعيشة المستدامة 2020 و التى أطلقها بول بومان الرئيس التنفيذى عام 2010.

>أما جابر أبو خطوة مدير جمعية القلعة الخيرية و المشرف على المشروع بالجمعية فيقول: هذا المشروع جعل للسيدة البسيطة كرامة و سعادة و إحساسا بتحقيق الذات – حيث إن كثيرا من هؤلاء السيدات كانوا يقدمن للجمعية للحصول على المساعدات المالية - أما الآن فإنهن يقدمن لاستلام البضاعة و النزول بها الي الاسواق و المنازل لبيعها و الكسب الحلال، و منهن من يصل حجم مبيعاتها في الشهر الي 10 الاف جنيه مما ساعدهن على العمل الشريف و تحقيق الكسب و مساعدة الأزواج على نفقات الحياة المتزايدة يوما بعد يوم، خاصة بعد ثورة 25 يناير.

و قالت إحدى السيدات المشاركات من فريق المشروع: بدأت المشروع ببيع صابونتين و عبوة شاى، أما الآن فأنا أبيع بالكراتين فى كافة المنازل المجاورة لمنزلى، و أنفق على أبنائى و أغطى بند الدروس الخصوصية و يصل حجم مبيعاتي الشهرية الي 10 الاف جنيه.

أما ( إيمان ) فقالت: بدأت المشروع عام 2012 ببيع منتجات بخمس جنيهات فقط - و الآن أبيع فى كل مكان حتى وصلت لبعض المحافظات القريبة من الاسكندرية في البحيرة و كفر الشيخ و يعمل معى بناتي ايضا و أكثر من 20 سيدة لكسب العيش الحلال , و بدأت أشعر اننى ( تاجرة ) شاطرة و احقق نجاح كل يوم و اشكر هذه الشركة التي ساعدت على التعلم و القراءة و الكتابة و وفرت لنا فرص عمل مباشرة نكسب بها قوت يومنا و نساعد ازواجنا على مصاعب الحياة و ياريت كل الشركات توفر فرص عمل كده ماكنش يبقى فيه فقر في مصر.



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