نبيل العربى يناقش القضية الفلسطينية والوضع فى سوريا والعراق فى محاضرة بمسقط

استضافت كلية الدفاع الوطنى صباح اليوم الدكتور نبيل عبد الله العربى أمين عام جامعة الدول العربية، وكان فى استقباله لدى وصوله مقر الكــلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الركــن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطنى، حيـث ألقى محـــاضرة بعنــوان "جامعة الدول العربية بين الواقع والطموح".

وتأتى دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية لتسليط الضوء على مسيرة جامعة الدول العربية والتعرف على الظروف السياسية وبعض الأدوار التى قامت بها الجامعة فى إيجاد الحلول لعدد من القضايا العربية، وكذلك فهم غايات وأهداف الجامعة وأدوارها فى هذا الجانب، حيث قدم نبيل العربى شكره للسلطنة حكومة وشعبا على استقرار الوضع الأمنى فى المنطقة فى ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان والقائد الأعلى للقوات المسلحة .

وتطرق الدكتور نبيل العربى إلى عدة قضايا منها القضية الفلسطينية والأوضاع العراقية والملف السورى، كما تطرق إلى عدة قضايا فى الساحة العربية وإيجاد الحلول والمقترحات داعياً إلى حل الأزمات والتعامل معها، كما تحدث عن خطر الإرهاب ودعا إلى التكاتف المدنى والعسكرى لحل القضايا المختلفة.

وحضر المناسبة محمد بن ناصر الراسبى الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن أحمد بن حارث النبهانى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من قادة أسلحة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى والسفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان، وعدد من السفراء والدبلوماسيين من وزارة الخارجية، وهيئة التوجيه والتدريس بكلية الدفاع الوطنى.