القبض على مالك مخزن أدوات صحية بدون ترخيص بالدقهلية

تمكنت قوات الأمن، بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، الخميس، من ضبط شخص يدير مخزن إكسسوارات أدوات صحية، بدون ترخيص.

وتم القبض على، "السيد.خ" 31 سنة، ومقيم بقرية الخليج مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، المدير المسئول عن مخزن إكسسوار أدوات صحية بدون ترخيص، بناحية شارع صبرى النخلة دائرة ثان المنصورة.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مديرة إدارة البحث الجنائى، يفيد بالقبض على مدير مخزن إكسسوارات أدوات صحية، بشارع النخلة بالمنصورة وبحوزته، 43 كرتونة بها 2580 قطعة نقاص بلاستيك 3× 2 بوصة غير مدون عليها بلد المنشأ، و10 كراتين بها 250 قطعة مشترك مواسير بلاستيك، قطر 3 بوصة، مدون عليها ماركة أبو غالى غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 549 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2016.

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