مصر للطيران: «بريد الكترونى» بوجود قنبلة تسبب فى تأخير رحلة مصر للطيران لإسطنبول

صرح مصدر بشركة مصر للطيران أنه يجرى حاليًا تفتيش مكثف لرحلة مصر للطيران رقم735، والتي كان من المقرر أن تقلع في تمام الساعة 13:55 ظهر اليوم إلى إسطنبول .

وقال المصدر أن ضابط اتصالات بإحدى السفارات الأوروبية بالقاهرة أرسل بريدًا إلكترونيًا يفيد بوجود تهديد أمنى على طائرة الشركة ، وبناءً عليه تم سحب الطائرة المذكورة إلى منطقة مخصصة لفحص الطائرات سواء ركاب ، حقائب أو بضائع بمهبط مطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر أنه تم إخطار الجميع الجهات الأمنية المختصة لإعادة تفتيش الطائرة وتأمينها وتعقيمها، والتأكد من سلامتها، حتى يتم السماح للطائرة بالإقلاع مرة أخرى.