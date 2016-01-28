الكسبان_عالأرض – نيمار يكشف.. اللعبة التي جعلت مهاراته تنفجر

شخصية نيمار في الملعب وقدرته على مراوغة أي لاعب في أي مساحة تعود إلى لعبة بسيطة، تطورت في أوروجواي وانتشرت في أمريكا اللاتينية لتجعل مهارات أبناء أمريكا اللاتينية تنفجر.

نيمار يقدم سر مهاراته وإنفجارها، وذلك في تصريحات من الساحر البرازيل في إطار حملة #الكسبان_عالأرض برعاية ريد بول والتي يعد FilGoal.com شريكا إعلاميا فيها.

المهارات النقية

كرة القدم الخماسية في شغل مغاير. مرمى صغير، لا توجد مراكز للاعبين أو تمركز ثابت لأي منهم.

تلعب في أي مكان، أي ظروف، والفائز مستمر.

عدم وجود مركزية في اللعب تجعل اللاعب وهو في سن صغيرة يعرف كيف يتصرف في كل موقف جديد يتعرض له، كيف يتصرف وهو يلعب يمينا، كيف يتصرف وهو يلعب يسارا وماذا يفعل وهو في العمق.

واللعب على مرمى صغير يجعلك تعرف كيف تسجل في أضيق المساحات وأصعب الظروف.

واللعب في أي مكان كان السر في القول إن تلك اللعبة تعبر عن "أنقى مهارات كرة القدم".

أوروجواي

تلك اللعبة بدأت في أوروجواي على يد الأستاذ الأرجنتيني خوان كارلوس سيرياني.

خوان كان يعيش في أوروجواي، في زمن وصلت فيها الكرة لأوج بهجتها حين استضافت البلاد كأس العالم.

كان خوان يلاحظ أن الكرة في الأماكن الفقيرة تمارس في ظروف صعبة، تزيد من مهارات اللاعبين حين يدخلون عالم المستطيل الأخضر بشكل احترافي.

من هنا ظهرت اللعبة، التي انتشرت في أرجاء أمريكا اللاتينة، وباتت عشقا لأطفال البرازيل، ومن بينهم نيمار.

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