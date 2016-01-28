النائب العام يستأنف التحقيق في بلاغ يطالب «جنينة» بتعويض مليون جنيه لسبه «الزند»

أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في بلاغ من تامر سيف المحامي ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالبه بتعويض مليون جنيه لسبه المستشار أحمد الزند وزير العدل.

ذكر البلاغ رقم 8240 لسنة 2016 أن “جنينة” أهان السلطة القضائية، على رأسها المستشار أحمد الزند، وزير العدل، “إهانة لا تغتفر”.

وأضاف البلاغ أن “القضاء المصري أنزه وأشرف قضاء في العالم، ولن يسمح بإهانته من أي شخص، أيًا كان منصبه”.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بالسماح له بالادعاء مدنيًا ضد جنينة.