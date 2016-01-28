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550 سائح ألماني يصلون إلى مطار الأقصر الدولي على متن 4 طائرات «شارتر»

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550 سائح ألماني يصلون إلى مطار الأقصر الدولي على متن 4 طائرات «شارتر» 550 سائح ألماني يصلون إلى مطار الأقصر الدولي على متن 4 طائرات «شارتر»

مطار الأقصر الدولي – أرشيفية

وصل  قرابة 550 سائح ألماني، لمطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، على متن 4 رحلات للطيران العارض ” شارتر ” قادمين من 4 مدن ألمانية.

وقال بخيت خيري، مدير العلاقات العامة بالمطار، إن تتبع الرحلات الأربع لشركة صن إكسبرس العالمية قادمة من مدن فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ و لايبزج.

وأضاف «خيري»، أن الرحلة الأولى وصلت الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة ظهرًا قادمة من مطار مدينة دوسلدورف والثانية وصلت الساعة الواحدة وأربعون دقيقة ظهرًا قادمة من مدينة ميونيخ والثالثة وصلت الساعة الثانية و40 دقيقة قادمة من مطار مدينة فرانكفورت والرابعة والأخيرة وصلت الساعة الثالثة عصرًا قادمة من مطار مدينة لايبزج .

ومن المقرر أن يزور السياح الألمان المعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي للأقصر، ثم يقضون عدة ليالي في رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان على متن بعض الفنادق العائمة.

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