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قائد قوات التحالف بالعراق: سد الموصل قد ينهار ويسبب كارثة

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قائد قوات التحالف بالعراق: سد الموصل قد ينهار ويسبب كارثة قائد قوات التحالف بالعراق: سد الموصل قد ينهار ويسبب كارثة

جنرال شون ماكفرلاند

قال أكبر قائد عسكري أمريكي بالعراق يوم الخميس إن الجيش الأمريكي لديه خطة طوارئ للتعامل مع الموقف إذا وقعت كارثة انهيار سد الموصل في شمال العراق.

وبحسب رويترز قال اللفتنانت جنرال شون ماكفرلاند قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا إن السلطات العراقية أدركت “احتمال” انهيار السد الذي تحتاج أساساته إلى حقن بانتظام للحفاظ على سلامة هيكله.

وأضاف للصحفيين “احتمال انهيار السد شئ نحاول حسمه الآن… كل ما نعرفه أنه إذا انهار فسينهار بسرعة وهذا أمر سيء.”

وتابع قوله “لو كان هذا السد في الولايات المتحدة لكنا جففنا البحيرة وراءه. كنا سنخرج السد من الخدمة.”

وسيطر تنظيم داعش على السد في أغسطس 2014 الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال تفجيره مما يطلق أمواجًا كاسحة صوب الموصل وبغداد يمكن أن تحصد أرواح مئات الآلاف. واستعاد مقاتلو البشمركة الأكراد السد بعد أسبوعين بمساعدة الضربات الجوية للتحالف وقوات العراقية.

ورغم أن التنظيم لم يعد يشكل خطرًا واضحًا على السد فقد قال المتحدث باسم التحالف الكولونيل ستيف وارن إن التنظيم سرق معدات وأبعد فنيين.

وقال “كان هناك جدول ثابت للحقن تم الالتزام به لفترة طويلة. ومن الواضح أنه عندما توقف ذلك زاد تدهور حال السد.”

وتضع مجموعة تريفي الإيطالية اللمسات النهائية على عقد مع بغداد لتطوير السد البالغ طوله 3.6 كيلومتر والذي عانى من عيوب هيكلية منذ إنشائه في الثمانينيات.

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