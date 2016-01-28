«صبحي و حجازي» يهنئ «عبد الغفار» بعيد الشرطة

هنأ كل من الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، وقدما التهنئة له ولكافة رجال الشرطة.

فى بداية اللقاء أعرب الفريق أول صدقي صبحي عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني وخاصةً في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر كافة الجهود فى مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى صور الإنتماء للوطن والتضحية في سبيله، وأشاد بدور جهاز الشرطة فى إقرار الأمن بالبلاد، ودعم مناخ الاستقرار للوطن والمواطن.

وجاء أيضًا إشادة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالتعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، مثمنًا دورها في دعم وتعزيز قدرات جهاز الشرطة، مشيرًا إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وأن رجال الشرطة سيظلون إلى جانب أشقائهم بالقوات المسلحة الباسلة يتقاسمون معهم شرف الدفاع عن الوطن ، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات.