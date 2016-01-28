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صور| هيثم شاكر وأحمد زاهر ومي كساب ضيوف «رزان» في «الحياة حلوة»

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صور| هيثم شاكر وأحمد زاهر ومي كساب ضيوف «رزان» في «الحياة حلوة» صور| هيثم شاكر وأحمد زاهر ومي كساب ضيوف «رزان» في «الحياة حلوة»

الإعلامية رزان مغربي

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية رزان مغربي، في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامجها “الحياة حلوة”، عددًا من النجوم، هم: “هيثم شاكر، أحمد زاهر، ومي كساب”، ويذاع البرنامج في تمام الساعة الـ10 مساءً، اليوم الخميس، على قناة “الحياة”.

تحدث النجوم عن مشوارهم الفني منذ بدايته، واحتفلت “رزان” بزفاف مي كساب، وأقامت لها “زفة” بمثابة أنها أحدث عروس في الوسط الفني.

وغنى هيثم شاكر، أغنية “دقوا المزاهر”، وسط أجواء من البهجة.

وأكد أحمد زاهر، خلال الحلقة أنه قرر توقف بناته عن التمثيل لأنهم في سن المراهقة، ومرحلة التغير الجسماني لهم، فضلًا عن التركيز في دراستهم إلى أن يقرروا الاستمرار فيما بعد إذا رغبوا في ذلك لأنه يترك لهم دائمًا حرية الاختيار.

وكشفت مي كساب عن تفاصيل عقد قرانها من مطرب المهرجانات الشهير بـ”أوكا”، وأنها لم تشترط ، واكتفت بسلسلة وحلق يحمل اسمه، وقالت “كساب”:” أنها لن تقدم شخصية شوقية مرة أخرى، وأن قرار تقديمها للعمل دون أحمد الفيشاوي كان خطأً، وأن العرض الحصري للمسلسل ظلمه، ولم يكن في مصلحته، ولذلك لم يحقق نجاحًا عند عرضه”.

وتحدث هيثم شاكر، لأول مرة عن أطفاله، وكشف عن ألبومه الغنائي الجديد، مضيفًا أنه انتهى حتى الآن من تسجيل ما يقارب من 5 أغنيات وأنه سيواصل الإنتاج حتى لا يتدخل أحد في عمله.

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