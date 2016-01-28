انقلاب "لورى" محمل بالأسمنت من أعلى كوبرى الواسطى بأسيوط

اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة لورى محملة بـ50 طن أسمنت مما أدى إلى انقلاب العربة من أعلى كوبرى الواسطى التابع لمركز أسيوط بالزراعات مما أدى إلى إصابة السائق.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا اليوم، الخميس، من نبيلة محمود، رئيس مركز أسيوط، يفيد بانقلاب سيارة لورى ثقيل محملة بشكائر أسمنت تحوى 50 طنا وسقوطها من أعلى الكوبرى بـ50 مترا ووقوع إصابات .

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وبالفحص والمعاينة تبين إصابة السائق وتلف شكائر الأسمنت وبسؤال السائق أوضح أنه بسبب الشبورة المائية والأمطار الخفيفة اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى اختراقه الكوبرى وسقوطه من أعلى.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية.