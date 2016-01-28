كما انفرد في الجول - وادي دجلة يعلن وصول مالودا للقاهرة غدا

يصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة النجم الفرنسي فلورين مالودا وذلك للانضمام لصفوف نادي وادي دجلة برفقة حازم خيرت مدير ادارة الكرة بالنادي .

وكان وادي دجلة قد أعلن عن اقترابه من ضم مهاجم عالمي خلال الفترة المقبلة. "طالع التفاصيل"

قبل أن يكشف FilGoal.com أن المهاجم العالمي المقصود هو فلوران مالودا مهاجم تشيلسي السابق "طالع التفاصيل"

وكان مجلس إدارة وادي دجلة قد أنهى تعاقده مع النجم العالمي بناء على ترشيح باتريس كارتيرون المدير الفني وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق، بعد مفاوضات بوساطة من وكيله يحيى علي.

ويعد مالودا أحد أبرز الأسماء على ساحة الكرة العالمية نظرا للبطولات والألقاب الشخصية التي حققها اللاعب خلال السنوات القليلة الماضية.

بدأ النجم الفرنسي الذي يلعب في مركزي الجناح الأيسر والوسط المهاجم مسيرته الاحترافية مع نادي شاتوروه ثم جانجام الفرنسيين قبل أن يلتحق بالعملاق الفرنسي أيضا نادي ليون عام ٢٠٠٣ واستمر معه حتى ٢٠٠٧، لينتقل بعدها إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها ٢٠ مليون دولار أمريكي.

استمر مالودا في صفوف تشيلسي حتى عام ٢٠١٣ ثم انتقل بعدها إلى نادي ترابزون سبور التركي موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ ثم ميتز الفرنسي موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ .

من جانبه أبدى ماجد سامي رئيس مؤسسة وادي دجلة سعادته بضم مالودا لصفوف الفريق مؤكدا أنها نقلة نوعية لطبيعة اللاعبين المحترفين في الدوري المصري ، مضيفا أنها أيضا خطوة أولى لوادي دجلة في مشوار العالمية الذي يطمح له.