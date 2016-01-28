صيانة 5 عمارات بالمجمع التعليمى وتدعيم المدارس بـ30 كمبيوتر بالإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ5 عمارات سكنية بالمجمع التعليمى وتكليف هيئة الأبنية التعليمية بإعداد المقايسة التقديرية واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للبدء فى أعمال الصيانة لرفع كفاءة تلك العمارات الفندقية بالمجمع، والعمل على رفع كفاءة وتطوير جميع المرافق والخدمات بمنشآت المجمع.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى لمجلس إدارة المجمع التعليمى، والتى حضرها المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم، ورضا حسام مدير المجمع والمهندس صلاح عبد العال مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، وجمال عمار مدير عام المدارس بالمجمع، والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومحمد رشاد ممثل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لمناقشة سبل تطوير ورفع مستوى الأداء بالمجمع.

ووافق المحافظ، خلال الاجتماع، على تدعيم مدارس المجمع بـ30 جهاز كمبيوتر و5 طابعات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى الخدمات التكنولوجيا وخدمة العملية التعليمية، والموافقة على انتداب طبيب من مديرية الصحة بصفة دائمة داخل المجمع لخدمة الطلاب.



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