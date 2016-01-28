صيانة 5 عمارات بالمجمع التعليمى وتدعيم المدارس بـ30 كمبيوتر بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى لمجلس إدارة المجمع التعليمى، والتى حضرها المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم، ورضا حسام مدير المجمع والمهندس صلاح عبد العال مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، وجمال عمار مدير عام المدارس بالمجمع، والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومحمد رشاد ممثل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لمناقشة سبل تطوير ورفع مستوى الأداء بالمجمع.
ووافق المحافظ، خلال الاجتماع، على تدعيم مدارس المجمع بـ30 جهاز كمبيوتر و5 طابعات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى الخدمات التكنولوجيا وخدمة العملية التعليمية، والموافقة على انتداب طبيب من مديرية الصحة بصفة دائمة داخل المجمع لخدمة الطلاب.
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