بالصور.. تشيع جثمان شهيد القوات المسلحة بالخانكة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أبناء مدينة الخانكة أثناء تشييع جثمان الشهيد العقيد أحمد عبد النبى عطوة، قائد الكتيبة 101 حرس حدود، ابن مدينة الخانكة، الذى استشهد فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بالعريش.

وخرجت الجنازة من مسجد السلطان الأشرف بمدينة الخانكة حيث شيع المئات من أهالى المدينة بالقليوبية جثمان الشهيد وسيطرت حالة من الحزن الشديد على اهالى المدينة والتى اتشحت بالسواد عقب إذاعة الخبر وتقدم الجنازة لفيف من قيادات القوات المسلحة.

وردد الأهالى الهتافات ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ".

من ناحية أخرى رفع المشاركون فى تشييع جثمان الشهيد علم مصر مرددين الهتافات المناهضة للإرهاب الغاشم.



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