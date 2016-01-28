ضبط 3 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش بسيوة ومطروح

تمكن ضباط البحث الجنائى بمدينتى مرسى مطروح وسيوة، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من مادة الهيروين المخدرة.

ضبط ضباط إدارة البحث الجنائى، المعين خدمة بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20، شرق مدينة مرسى مطروح "السيد.ع.ا" 46 سنة سائق، مقيم فى الإسكندرية، و"أحمد.ف.ا" 28 سنة عامل، مقيم فى البحيرة، أثناء استقلالهما السيارة رقم 7462 ج هـ ع، قيادة الأول محملة بالخضار، فى الاتجاه إلى مطروح، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيس بلاستيك، بداخله 6 أكياس شفافة داخل كل منها قطعة حجرية من جوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أنكرا حيازتهما للمخدر المضبوط تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح.

كما ورد معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوة، عن قيام "أحمد.م.ا" مواليد 1988 عاطل، مقيم فى سيوة بالاتجار فى المواد المخدر، تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه بمسكنة وبحوزته 6 قطع لمادة الحشيش المخدر وزنت نحو 70 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات سيوة، وجارى العرض على النيابة العامة.