النيابة تطلب التحريات فى واقعة العثورعلى قنبلة بمجلس مدينة الخانكة

أمر المستشار جمال حته رئيس نيابة الخانكة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على قنبلة داخل مجلس مدينة الخانكة، وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مباحث الخانكة بالعثور على عبوة بمجلس المدينة، وانتقل رجال الدفاع المدنى لمحاولة السيطرة على الموقف، وتمكن خبراء االمفرقعات من إبطال مفعولها.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها داخل مجلس مدينة الخانكة بالقليوبية