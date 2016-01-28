4 أخطاء تجنبيها عند وضع كريم الأساس

إنّ الأساس في وضع المكياج الخاص بك، والظهور بإطلالة خالية من العيوب دائمًا، يكمنان في الاهتمام بوضع كريم الأساس بطريقة سليمة وصحيحة، وذلك كي تظهري بالإطلالة الجذابة التي ترغبين فيها. ولتتجنبي الظهور بمظهر مليء بالعيوب، قد يؤدّي إلى إفساد مكياجك ومظهرك بأكمله، عليك الابتعاد عن 4 أخطاء أساسية.

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إليك هذه الأخطاء الأربعة لتتجنبيها، كلما بدأت بتطبيق كريم الأساس:

1-اختيار الألوان المختلفة عن لون بشرتك: في بعض الأحيان، قد تحتاجين إلى تفتيح بشرتك تفتيحًا مضاعفًا، أو الحصول على لون آخر لبشرتك، ولا تجدين غير اقتناء كريم أساس مخالف للون البشرة ، رغبةً في التجديد. ولكنه قد يُفسد مظهرك بأكمله. فاحرصي على اقتناء الأساس المناسب والمطابق للون بشرتك، أو الأفتح بدرجة واحدة فقط.

2-وضع الكثير من كريم الأساس: إذا كنت تريدين إخفاء بعض العيوب التي أصابت بشرتك، كالخطوط الدقيقة وبعض البثور والهالات السوداء، فلا تستخدمي الكثير من الأساس لإخفاء هذه العيوب، لأنّ هذه الخطوة قد تزيد الأمر سوءًا، ولكن استخدمي طبقةً رقيقةً من كريم الأساس على كامل البشرة، مع استخدام كريم الإخفاء الخاص على مناطق العيوب.

، تجنبي استخدام الأساس السائل الدهني، لأنه يزيد من دهنية وزيتية البشرة، فهذا الأساس يعتبر الأنسب للبشرة الجافة، لأنه يعمل على ترطيبها ونضارتها، بعكس الأساس البودرة الذي يتناسب مع البشرة الدهنية ويعمل على التقليل من زيتية البشرة. فاحرصي على اختيار الأساس المناسب لنوع بشرتك. 3-استخدام الأساس المخالف لنوع بشرتك: إذا كانت بشرتك دهنية ، تجنبي استخدام الأساس السائل الدهني، لأنه يزيد من دهنية وزيتية البشرة، فهذا الأساس يعتبر الأنسب للبشرة الجافة، لأنه يعمل على ترطيبها ونضارتها، بعكس الأساس البودرة الذي يتناسب مع البشرة الدهنية ويعمل على التقليل من زيتية البشرة. فاحرصي على اختيار الأساس المناسب لنوع بشرتك.

4-وضع كل شيء في مكان واحد: لا تضعي الكثير من المكياج على بشرتك اعتقادًا منك أنّ ذلك سيزيد من جمالك وتألقك، فوضع الألوان بطريقة غير صحيحة قد يفسد مظهرك ويجعلك أكبر سنًّا. و المكياج الطبيعي هو أنسب أنواع المكياج لإظهار جمال وتألّق بشرتك، فلا تكثري من وضع المكياج.

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