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منع إقلاع طائرة بمطار القاهرة متجهة لإسطنبول بعد بلاغ بوجود قنبلة

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منع إقلاع طائرة بمطار القاهرة متجهة لإسطنبول بعد بلاغ بوجود قنبلة منع إقلاع طائرة بمطار القاهرة متجهة لإسطنبول بعد بلاغ بوجود قنبلة

 

أرشيفية

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى إسطنبول وسحبها إلى ممر الطوارئ وإعادة تفتيشها بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة علي الطائرة قبل إقلاعها بدقائق .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن الأمن تلقى بلاغًَا بوجود قنبلة على الطائرة المصرية المتجهة إلى إسطنبول.

وأضافت المصادر أنه تم إلغاء إقلاع الطائرة وسحبها إلى ممر الطوارئ والدفاع بضباط المفرقعات وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع بالقرب من الطائرة، وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ تفتيش الطائرة والركاب بمعرفة ضباط المفرقعات للتأكد من البلاغ.

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