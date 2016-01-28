دراسة صادمة.. تناول الحوامل لعقار "باراسيتامول" يسبب عقم الأجنة الإناث

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن تناول الحوامل لعقار "باراسيتامول" الشهير، يسبب انخفاض الخصوبة للأجنة البنات فى المستقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، وجد الباحثون خلال الدراسة والاختبارات التى أجريت على الفئران أن تعاطى الأمهات لأدوية "الباراسيتامول" و"الاندوميثاسين" و"الأسبرين"، يرفع من فرص إصابة الأجنة الإناث بالعقم، حيث يقل لديهن عدد البويضات ويتقلص حجم الرحم الخاص بهن فى المستقبل.

وأوضح الباحثون أن حوالى 95% من الحوامل حول العالم يتناولن عقار الباراسيتامول لتسكين الألم، لافتين إلى أنه يسبب ولادة أطفال يعانون من صغر حجم الجسم كلياً.

وقد يتأثر الأجنة الذكور أيضاً، حيث وجدت الأبحاث أن عقار الباراسيتامول يقلل عدد الحيوانات المنوية للرجال مستقبلاً، ويقلل الخصوبة ويسبب تباطؤ فى نمو الأجنة فى الرحم.

وتوصى منظمة الصحة العالمية “WHO”، بأن المرأة يجب تجنب أى أدوية خلال فترة الحمل، وخاصة فى الأشهر الثلاثة الأولى.