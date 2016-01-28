شكرى يبحث ووزير خارجية جنوب السودان الأزمة السياسية وجهود تشكيل حكومة الوحدة

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، مع "برنابا بنجامين" وزير خارجية جنوب السودان على هامش اجتماع المجلس التنفيذى الوزارى للاتحاد الإفريقى المنعقد فى أديس أبابا.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاجتماع تركز على متابعة الأزمة السياسية فى جنوب السودان وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، هذا وقد أكد الوزير شكرى على أهمية تنفيذ اتفاق التسوية السلمية الموقع فى أغسطس 2015 بين أطراف العملية السلمية فى جنوب السودان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تناول مسار مشروعات التعاون الثنائى التى تقوم بها مصر فى جنوب السودان فى مجالات الصحة والتعليم والرى والتدريب، حيث أعرب وزير خارجية جنوب السودان عن تقديره الكامل للجهود التى تقوم بها مصر لدعم دولة جنوب السودان والشعب الجنوب سودانى الشقيق.