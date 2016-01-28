هل تنافس جيجي حديد الأخوات جينر بأناقتها؟

عُرف اسم الشابة جيجي حديد Gigi Hadid، ذات الأصول الفلسطينية، في الوسط الفني كنجمة لتلفزيون الواقع، قبل أن تسجّل حضورها في مجال الموضة والأزياء. ولعلّ بدايتها تذكّرنا بـ كيندل و كايلي جينر Kendall and Kylie Jenner اللتين تشغلان حيّزاً كبيراً من أحاديث صحافة الموضة والأزياء في الوقت الحالي؛ فهل تتمكّن جيجي من خطف الأضواء منهما؟

تربط بين الأخوات جينر وجيجي حديد علاقة صداقة قوية حتى أصبحنا نشاهدهما معاً في حفلات السجّادة الحمراء ومنصّات العروض وحتى في الشوارع. وقد وجدنا تشابهاً كبيراً في اختيارات الأزياء بين الشابات الأنيقات، إذ تعتمد جيجي الستايل العصري البسيط في إطلالاتها اليومية، فترتدي الجينز أو الليغينغ مع قميص عادي أو سترة شتوية، ولكنها تولي اهتماماً كبيراً للاكسسوارات، فتختار نظارة شمسية بلون وتصميم لافت مع حذاء عصري بلون مناسب لتأخد إطلالاتها إلى مستوى آخر من الأناقة.

أما على السجادة الحمراء وحفلات الموضة، فنجد أن اختيارات جيجي حديد تميل إلى الستايل العصري والتصميمات غير العادية، إذ نادراً ما نجدها تظهر بإطلالة مملّة وعادية.

كعارضة أزياء، واجهت جيجي العديد من الانتقادات بخصوص جسمها، على الرغم من أننا نجده متناسقاً ورشيقاً؛ ولكنها لم تبالِ، بل تحدّت كلّ الانتقادات وأكملت مسيرتها حتى أصبحت إحدى عارضات فيكتوريا سيكريت منذ العام الماضي.

جمعنا لك أجمل إطلالات جيجي حديد في الفترة الأخيرة، فشاهديها وشاركينا برأيك.