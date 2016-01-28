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وزير الإنتاج الحربى:نمتلك مقومات متطورة للتعاون مع الصناعات الدفاعية لروسيا

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وزير الإنتاج الحربى:نمتلك مقومات متطورة للتعاون مع الصناعات الدفاعية لروسيا وزير الإنتاج الحربى:نمتلك مقومات متطورة للتعاون مع الصناعات الدفاعية لروسيا
استقبل اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أليكسندر بوتابوف، نائب وزير الصناعة الروسى، الذى يزور حاليا، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى إطار علاقة الود والصداقة بين مصر وروسيا.

وأكد العصار فى تصريح له اليوم، الخميس، أن الإمكانيات الصناعية المتطورة التى تمتلكها مصانع الإنتاج الحربى تشجع على إقامة تعاون جيد، بين مصانع وزارة الإنتاج الحربى والصناعات الدفاعية الروسية، بما يحقق مصلحة الطرفين.

من جانبه أشاد بوتابوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، بمتانة العلاقات المصرية الروسية، وأكد على ضرورة استمرار التعاون فى المجالات المختلفة، خاصة التصنيع والتدريب الفنى، من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات، مصانع الإنتاج الحربى المصرية فى زيادة حجم الاستثمار بين الدولتين، لافتا إلى أن هذا التعاون يمكن أن يمثل إضافة جديدة للعلاقات المصرية الروسية، التى شهدت ازدهارا كبيرا فى الفترة القريبة الماضية، برعاية الرئيسين المصرى والروسى.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات بحضور عدد من ممثلى شركات الإنتاج الحربى، والوفد الروسى المرافق لوزير الصناعة، وعدد من ممثلى الشركات الروسية، وتم خلالها استعراض إمكانيات مصانع الإنتاج الحربى والشركات الروسية، التى يمكن دمجها لفتح آفاق جديدة فى مجال التدريب وتعميق التصنيع المحلى.

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مصر 365

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