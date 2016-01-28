مقتل 6 وإصابة 10 فى انفجار استهدف مقر الرئيس منصور هادى فى عدن

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 6 قتلى وإصابة 10 آخرين فى الانفجار الذى استهداف بوابة مقر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى عدن، من خلال استخدام سيارة مفخخة.

وأعلنت مصادر إعلامية أن التفجير وقع باستخدام سيارة مفخخة عند الحاجز الأول لقصر المعاشيق على بعد 1500 متر من جناح إقامة الرئيس اليمنى، وكان يستهدف محافظ عدن أثناء دخوله إلى القصر.

- انفجار يهز البوابة الخارجية لمقر إقامة الرئيس اليمنى هادى فى عدن